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الجمعة 10 يوليه 2020 الموافق 19 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

السيطرة على حريق محل فى الصف دون إصابات

الجمعة 10/يوليه/2020 - 11:53 ص
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق
شيماء حسين
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق بمحل تجاري بالصف دون وقوع إصابات، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد باشتعال النيران بمحل تجاري بالصف، وتم إخطار إدارة الحماية المدنية، وانتقل رجال النجدة إلى مكان البلاغ، وتمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماده، دون إصابات.

وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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