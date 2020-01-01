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الجمعة 10 يوليه 2020 الموافق 19 ذو القعدة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
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أطعمة للمحافظة على صحة طفلك

الجمعة 10/يوليه/2020 - 10:17 ص
شيماء دهب
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يبحث العديد من الأمهات حول كيفية الحفاظ على صحة الطفل من الناحية الجسدية والنفسية، وذلك من خلال توفير كل السبل لعدم تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وإليكم في هذه السطور كيف يمكن الحفاظ على الطفل.

أولًا: الناحية الصحية
وفقًا لموقع webmd نجد أن هناك أطعمة لا بد من التركيز عليها لما لها من فوائد عدة للطفل وتشمل:

البيض: عن طريق تقديمه مخفوقا في خبز التورتيلا على وجبة الفطور أو تقديمه مسلوقا.
الزبادي: عن طريق تقديم كوب زبادي للطفل عليه ملعقة عسل نحل أبيض.
الخضروات كالبازلاء والسبانج: لما لها من فوائد عديدة وفيتامينات، مثل عنصر الحديد لحماية الطفل من نقص نسبة الهيموجلوبين في الدم.
السمك: يعد مصدرا جيدًا لفيتامين D وأوميجا 3، حيث يحمي الدماغ من فقدان الذاكرة.
المكسرات: هي مصدر غني بالبروتينات والأحماض الدهنية الأساسية والفيتامينات التى يحتاجها الطفل.
الشوفان: من الممكن تقديم الشوفان باللبن والموز عن طريق خفق المكونات سويًا مع ملعقة عسل أبيض وتقديمه للطفل في الصباح.
التفاح والخوخ: يحتويان على مادة كيرسيتين، وهو مضاد للأكسدة قد يحارب انخفاض المهارات العقلية.

ثانيًا: الناحية النفسية
- متابعة الطفل وتقضية وقت كبير معه خلال اليوم، حيث ممارسة الهوايات والتركيز على الألعاب التى تشمل تنشيط الذاكرة.
- ابتعد عن تصدير الرعب والذعر بسبب تفشي الفيروس للأطفال ونشر السلام بالمنزل وعدم الحديث عن الفيروس أمامهم.
- أحرص على فهم الأطفال المحاذير وسبل الوقاية لعدم انتقال العدوى ولكن بهدوء وتجنب التوتر والعصبية.
- دع الأطفال يعبرون عن مشاعرهم تجاه أزمة الفيروس وكن مستمعًا جيدًا لهم.

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