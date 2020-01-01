أطعمة للمحافظة على صحة طفلك

أولًا: الناحية الصحية

ثانيًا: الناحية النفسية

يبحث العديد من الأمهات حول كيفية الحفاظ على صحة الطفل من الناحية الجسدية والنفسية، وذلك من خلال توفير كل السبل لعدم تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وإليكم في هذه السطور كيف يمكن الحفاظ على الطفل.وفقًا لموقع webmd نجد أن هناك أطعمة لا بد من التركيز عليها لما لها من فوائد عدة للطفل وتشمل:البيض: عن طريق تقديمه مخفوقا في خبز التورتيلا على وجبة الفطور أو تقديمه مسلوقا.الزبادي: عن طريق تقديم كوب زبادي للطفل عليه ملعقة عسل نحل أبيض.الخضروات كالبازلاء والسبانج: لما لها من فوائد عديدة وفيتامينات، مثل عنصر الحديد لحماية الطفل من نقص نسبة الهيموجلوبين في الدم.السمك: يعد مصدرا جيدًا لفيتامين D وأوميجا 3، حيث يحمي الدماغ من فقدان الذاكرة.المكسرات: هي مصدر غني بالبروتينات والأحماض الدهنية الأساسية والفيتامينات التى يحتاجها الطفل.الشوفان: من الممكن تقديم الشوفان باللبن والموز عن طريق خفق المكونات سويًا مع ملعقة عسل أبيض وتقديمه للطفل في الصباح.التفاح والخوخ: يحتويان على مادة كيرسيتين، وهو مضاد للأكسدة قد يحارب انخفاض المهارات العقلية.- متابعة الطفل وتقضية وقت كبير معه خلال اليوم، حيث ممارسة الهوايات والتركيز على الألعاب التى تشمل تنشيط الذاكرة.- ابتعد عن تصدير الرعب والذعر بسبب تفشي الفيروس للأطفال ونشر السلام بالمنزل وعدم الحديث عن الفيروس أمامهم.- أحرص على فهم الأطفال المحاذير وسبل الوقاية لعدم انتقال العدوى ولكن بهدوء وتجنب التوتر والعصبية.- دع الأطفال يعبرون عن مشاعرهم تجاه أزمة الفيروس وكن مستمعًا جيدًا لهم.