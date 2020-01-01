ياسمين الخطيب عن فيلمها الجديد: مختلف عن تجربة «2 طلعت حرب»
الجمعة 10/يوليه/2020 - 03:19 ص
ايهاب مصطفىطباعة
تحدثت الفنانة والإعلامية ياسمين الخطيب عن فيلمها الجديد والذي تعاقدت عليه مع المنتج رائد ترك، في أول تصريح لها، قائلة: "ليس هناك أكثر من أنها مفاجأة غير متوقعة".
وأضافت "الخطيب"، في تصريح خاص لـ"الدستور": "هو دور مختلف عن تجربتي في 2 طلعت حرب إخراج مجدي أحمد علي، وتجري الآن التجهيزات للبدء في تصويره.
وتابعت: "الفيلم هو أول بطولة سينمائية ودور صعب ومفاجأة حقيقية".
وأضافت "الخطيب"، في تصريح خاص لـ"الدستور": "هو دور مختلف عن تجربتي في 2 طلعت حرب إخراج مجدي أحمد علي، وتجري الآن التجهيزات للبدء في تصويره.
وتابعت: "الفيلم هو أول بطولة سينمائية ودور صعب ومفاجأة حقيقية".