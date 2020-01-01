رئيسة بوليفيا تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أكدت رئيسة بوليفيا، جانين آنييز، إصابتها بفيروس كورونا بعد خضوعها للفحوصات الطبية.وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس"، قالت آنييز، إن حالتها "جيدة"، وهي تواصل العمل تحت العزل الصحي، مضيفة: "سنتجاوز ذلك معا".ويأتي ذلك بعد أسبوع من تأكيد إصابة وزيرة الصحة البوليفية ماريا إيدي روكا بفيروس كورونا.يذكر أن بوليفيا سجلت أكثر من 42 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و1500 وفاة، ما يعتبر من أعلى مستويات الإصابة بالنسبة لعدد السكان في العالم، علما بأن أكثر من 11.5 مليون نسمة يعيشون في بوليفيا.