النيابة تبدأ التحقيق فى واقعة قتل طالب لطفلين بأسوان

بدأت النيابة العامة بدراو، مساء اليوم الخميس، تحقيقاتها في واقعة مقتل طفلين ورميهم بزراعات القصب، بنجع ونس التابع لمركز دراو بمحافظة أسوان.وألقى ضباط مباحث مركز شرطة دراو، القبض على المتهم قاتل الطفلين، حيث تبين أن الجاني طالب ويبلغ من العمر 16 عامًا، وتخلص منهم باستخدام أداة حادة "المنجل المستخدم بالأراضي الزراعية''، بعدما حاول التعدي على أحدهما جنسيًا، حيث إنه بعد رؤية الطفل الثاني له خاف أن يفتضح أمره فقلتهم وألقى جثمانهم في إحدى الأراضي الزراعية.وكان اللواء هشام فاروق، مدير أمن أسوان، تلقى إخطارًا يفيد بعثور الأهالي بنجع ونس التابع لمركز دراو بمحافظة أسوان، علي طفلين مذبوحين بزراعات القصب الموجودة آخر النجع، وأن الطفلين عمر أحدهما 4 سنوات، والأخر 6 سنوات.وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الواقعة للتحقيق بشأنها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ مباشرة التحقيق حيالها.