طريقة دفع فواتير المياه عبر الهاتف المحمول
الخميس 09/يوليه/2020 - 11:03 م
هبه محمدطباعة
يقدم لكم «الدستور» طريقة دفع فواتير استهلاك المياه عبر الهاتف المحمول من خلال تطبيق المخصص من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، طريقة دفع فواتير استهلاك المياه عبر الهاتف المحمول، وعن بدأ تفعيل خدمة الدفع الدفع إلكترونيًا لتوفير استهلاك مياه الشرب والصرف الصحي، من خلال تطبيقها على الهاتف المحمول (hcww.125) والمتاح على نظامي التشغيل أندرويد وios.
ويوضح "الدستور" ما يوفره التطبيق من مميزات وطريقة دفع فواتير استهلاك المياه عبر الهاتف المحمول.
يتيح التطبيق للمواطنين سداد فواتير مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لعدد 10 شركات تابعة للشركة القابضة كمرحلة أولى، وهي محافظات (القاهرة، الجيزة، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ، سوهاج، الإسكندرية، مطروح، سيناء، البحر الأحمر).
ويقوم التطبيق بإرسال إشعارات للمواطنين المسجلين، بأعمال الصيانة المخططة وغير مالخططة، والتعرف على توقيتات انقطاع المياه لتنبيه المواطنين لتدبير حاجتهم الكافية للمياه، وبجانب ذلك إمكانية تلقي المشكلات والشكاوى والرد على المواطنين، وإمكانية التصوير الفوتوغرافي لمكان الشكاوي أو الكسر وإرساله عبر التطبيق التي قدمته الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين.
ويمكن للمواطن التعرف على المعلومات والأخبار الخاصة بفواتير مياه الشرب والصرف الصحي وموعد انقطاع المياه، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي والتكنولوجي الجديد للقطاعات المختلفة بالدولة لتخفيف العبء على المواطنين، وخاصة الخدمات التي تهم المواطن، ويعتبر ذلك وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنت عنها الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد وتقليل عدد الإصابات.
بعد تنزيل التطبيق على الهاتف يقوم المواطن بإنشاء حساب بالبيانات المطلوبة، ثم يقوم باختيار الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وإدخال رقم السداد الإلكتروني والمسجل على فاتورة المياه الخاصة بك، ومن ثم تظهر له قائمة الفاتورة ويتاح له سدادها باستخدام بطاقات الائتمان المختلفة، كما يمكن للمواطن تحميل البرنامج أو التطبيق من الرابط إلكترونيًا.
وأتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي التطبيق لتوفير الوقت والعبء على المواطن، خوفًا من فكرة التزاحم في الشوارع نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا.
أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، طريقة دفع فواتير استهلاك المياه عبر الهاتف المحمول، وعن بدأ تفعيل خدمة الدفع الدفع إلكترونيًا لتوفير استهلاك مياه الشرب والصرف الصحي، من خلال تطبيقها على الهاتف المحمول (hcww.125) والمتاح على نظامي التشغيل أندرويد وios.
ويوضح "الدستور" ما يوفره التطبيق من مميزات وطريقة دفع فواتير استهلاك المياه عبر الهاتف المحمول.
يتيح التطبيق للمواطنين سداد فواتير مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لعدد 10 شركات تابعة للشركة القابضة كمرحلة أولى، وهي محافظات (القاهرة، الجيزة، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ، سوهاج، الإسكندرية، مطروح، سيناء، البحر الأحمر).
ويقوم التطبيق بإرسال إشعارات للمواطنين المسجلين، بأعمال الصيانة المخططة وغير مالخططة، والتعرف على توقيتات انقطاع المياه لتنبيه المواطنين لتدبير حاجتهم الكافية للمياه، وبجانب ذلك إمكانية تلقي المشكلات والشكاوى والرد على المواطنين، وإمكانية التصوير الفوتوغرافي لمكان الشكاوي أو الكسر وإرساله عبر التطبيق التي قدمته الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين.
ويمكن للمواطن التعرف على المعلومات والأخبار الخاصة بفواتير مياه الشرب والصرف الصحي وموعد انقطاع المياه، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي والتكنولوجي الجديد للقطاعات المختلفة بالدولة لتخفيف العبء على المواطنين، وخاصة الخدمات التي تهم المواطن، ويعتبر ذلك وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنت عنها الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد وتقليل عدد الإصابات.
طريقة دفع فواتير استهلاك المياه عبر الهاتف المحموليعتبر تطبيق 125 متاح مجانا على جميع الهواتف مما يسهل على المواطن لمعرفة المعلومات والأخبار الخاصة بفواتير مياه الشرب والصرف الصحي.
بعد تنزيل التطبيق على الهاتف يقوم المواطن بإنشاء حساب بالبيانات المطلوبة، ثم يقوم باختيار الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وإدخال رقم السداد الإلكتروني والمسجل على فاتورة المياه الخاصة بك، ومن ثم تظهر له قائمة الفاتورة ويتاح له سدادها باستخدام بطاقات الائتمان المختلفة، كما يمكن للمواطن تحميل البرنامج أو التطبيق من الرابط إلكترونيًا.
وأتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي التطبيق لتوفير الوقت والعبء على المواطن، خوفًا من فكرة التزاحم في الشوارع نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا.