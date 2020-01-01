الإبراشي: «حسم 2020» هدفها حماية المنطقة من المرتزقة والإرهابيين

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن المناورة "حسم 2020"، التى نفذها الجيش المصري، لا تحمل رسائل بقدر أنها استعدادات جادة وجدية للتعامل مع المرتزقة والإرهابيين الذين يهددون أمن المنطقة كافة، متابعا: "نعاني من وجود مرتزقة وإرهابيين يهددون المنطقة العربية كافة".وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن القوات المسلحة المصرية، دائمًا على درجة كبيرة من اليقظة والاستعدادات التامة لمواجهة أي خطورة أو مساس بالأمن القومي المصري.وشدد "الإبراشى"، على أن مناورة "حسم" ليست رسالة بل هى تبدى استعداد وجاهزية مصر للحفاظ على الأمن القومى المصرى، متابعا: "كل ما يتعلق بأمن مصر القومي لا يوجد فيه أي استهانة".