تامر أمين: «حسم 2020» بروفة حرب حقيقية ورسالة للأعداء

استهل الإعلامي تامر أمين، بداية حديثه عن مناورة "حسم 2020"، بوصفه للعنوان بأن اختياره فيه دهاء كبير، حيث تعني حسم القدرة والإصرار والعزم لفعل كل ما يمكن لحماية الأمن القومي، موضحًا أنه اختيار موفق جدًا من القوات المسلحة لهذه المناورة العسكرية.وأضاف "أمين"، خلال تقديمه حلقته ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، أن التدريب العسكري يختلف عن المناورة العسكرية، حيث أن المناورة العسكرية "بروفة حرب"، ذلك لأنها بروفة حقيقية للحرب، حيث تشترك فيها كل أفرع القوات المسلحة في تناغم وتنسيق مع بعضهم البعض، والهدف منها الاستعداد للقيام بالحرب في أي وقت.وأكمل: "هذه المناورة فيها رسالتان، أحدهما رسالة داخلية للشعب المصري يطمئنه أن القوات المسلحة درعه وأمنه، وعلى أتم الاستعداد لحمايته وحماية الأمن المصري ضد أي معتد، ورسالة إلى الخارج، لردع كل من يفكر في تهديد الأمن المصري بشكل مباشر أو غير مباشر من أعمال عدائية أو إرهابية.وتابع: "إظهار قوة وكفائة الجيش المصري في مناورة حسم توضح أن من يقترب من أمن مصر، سوف يتكبد خسائر فادحة، أكبر بكثير من المكاسب التي يتوهمها".وأفاد، بأن توقيت المناورة في منتهى الذكاء، كما أن اختيار المكان كان موفقا وذكيا للغاية، مستطردًا: وصلتنا الرسالة، والقوات المسلحة عمرها ما خذلتنا وقادرة على حمياتنا، والآخرين لازم يرهبون ويخافون ويعملوا لينا ألف حساب لأن لدينا أعظم جنود الأرض."