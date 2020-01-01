900 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، عن تسجيل 900 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" وحالتي وفاة.وأوضحت صحة الاحتلال أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا ارتفع إلى 34825 حالة، و348 حالة، وفقا لما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".ودخل أفيف كوخافي، رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إلى الحجر الصحي، بعد ثبوت مخالطته مريضا بفيروس كورونا.جاء ذلك بعد نحو يومين من نقل بيني جانتس، وزير جيش الاحتلال ورئيس الوزراء البديل، إلى الحجر الصحي للسبب ذاته.وعقد بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، اجتماعا طارئا، لمناقشة فرض المزيد من قيود الإغلاق المجتمعي، نظرا للارتفاع المتواصل في معدل الإصابات اليومي بكورونا.