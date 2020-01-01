10 أسباب وراء التجديد لرئيس إدارة إقليم شرق الدلتا الثقافي

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، قرارًا حمل رقم 1300 بتجديد الثقة في الشاعر والكاتب المسرحي أشرف أبوجليل، رئيسًا للإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي الذي يضم محافظات الدقهلية والشرقية ودمياط وكفر الشيخ و115 موقعًا ثقافيًا تابعين للهيئة العامة لقصور الثقافة، كما أصدرت الدكتورة إيناس عبدالدايم القرار رقم 153 تنفيذًا لقرار رئيس الحكومة.من ناحيته، قال أشرف أبوجليل إنه سعيد بثقة القيادة السياسية، مقدمًا الشكر إلى كتيبة العمل في الإقليم والفروع والمواقع؛ لأنها صاحبة الفضل في التجديد له، فلولا الإنجازات التي حققوها ما كان لهذا التجديد أن يتم.أضاف أبوجليل، لـ«الدستور»: "للإقليم هذا العام إنجازات فنية وثقافية وإدارية حصد بها المراكز الأولى في معظم المسابقات التي تجريها الهيئة منها استحداث فعاليات جديدة تستهدف العدالة الثقافية والوصول بالثقافة لكافة الشرائح كإقامة 116 احتفالية بعيد الفلاح في الحقول والقرى، بالتعاون مع الجمعيات الزراعية وأكثر من 150 ندوة حول عدم التمييز ضد المرأة مع مدارس البنات وإقامة 334 قافلة ثقافية للقرى الأكثر احتياجًا و15 ليلة لثقافة المصايف.إضافة إلى رعاية الموهوبين متمثلة في إطلاق دوري المدارس في 1000 مدرسة، متضمنة 10 مجالات فنية بمشاركة 12 ألف طالب من الموهوبين، وكذلك اطلاق 5 مبادرات طوال الصيف لتنمية مهارات الطفل وتنفيذ وطباعة 8 كتب من تأليف ورسوم الأطفال ومسابقة مبدعي المستقبل.كما رصد أبو جليل إنجازات الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي التي جاء فيها الاهتمام بالثقافة الوطنية من خلال إقامة 130 احتفالية بانتصارات أكتوبر في المدارس الثانوية و100 لقاء رمضاني مع مقاتلي العاشر من رمضان وتكريم مئات المقاتلين وإجراء لقاءات معهم وتكريم المئات منهم، إضافة إلى تكريم مئات الرموز تحت عنوان نجم من بلدنا وإلزام الطلاب المشاركين في مسابقات الألقاء والمقال ومسابقات الصيف بالتعريف برموز كل قرية ومركز ومحافظة وتم التعريف بمئات الرموز المحلية والقومية.وأكد أن الإصلاح المالي والإداري جاء باتخاذ إجراءات رادعة تحمي المال العام لخلق حالة من الانضباط داخل جميع المواقع ومراجعة العقود المبرمة بما يحقق الحفاظ علي المال العام، وتعديل نظام الحوافز والمكافآت وربطها بالجهد والعمل والتميز، ووصول المكافآت لشرائح لم تكن تصل اليهم من قبل ووالمتابعة المستمرة والتقييم الشهري لكل موقع وإعلان الدرجات لكل موقع بشفافية لخلق التنافسية بين المواقع لتجويد العمل.وواصل أنه تم: "تحسين صورة المنظومة الإدارية لدى المواطنين ومستحقي الخدمة وصولًا إلى رضا المتعاملين معنا من أدباء وفنانين ومواطنين، وذلك بالتوجيهات المستمرة والاجتماعات الدائمة والتواصل المباشر السريع والإجراءات الناجزة.وتابع رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي بأنه تم تطوير العمل المعتاد داخل الإقليم والفروع كتغيير اللجنة الفنية بالإقليم، وتطوير الندوات المكتبية وإقامة مهرجان لمسرح الطفل ونوادي المسرح وتطوير سبل الدعاية بطباعة دعوات لكل موقع وتفعيل صفحات المواقع الثقافية، وتفعيل مجلة قطر الندي ووصولها لمدارس المكفوفين وتحديث ليالي رمضان الثقافية، وتفعيل البروتوكولات المجمدة مع التربية والتعليم والشباب والرياضة والجامعات والجمعيات الاهلية، الأمر الذي زادت معه موارد الإقليم 5 أضعاف مع زيادة في المنصرف تجاوزت خمسة ملايين جنيه عن نفس الفترة قبل توليه رئاسة الإقليم، وهو مؤشر جيد لحُسن العمل، بحسب قوله.