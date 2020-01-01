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الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أمن السد وقواعد الملء... كواليس 45 ساعة مفاوضات بشأن «النهضة»

الخميس 09/يوليه/2020 - 08:45 م
سد النهضة
سد النهضة
سناء إسماعيل
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كشف محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، تفاصيل 45 ساعة من المفاوضات مع إثيوبيا والسودان، بشأن سد النهضة، والتي استمرت لليوم السابع على التوالي بين الثلاث دول بحضور مراقبين دوليين.

وأضاف السباعي، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم الانتهاء من الاجتماع المستمر لليوم السابع على التوالي اليوم، واستهل باستعراض الوزراء مناقشات اللجان الفنية والقانونية في اجتماعاتهم 7 يوليو الجاري.

وتابع، أن الاجتماعات تسعى إلى تقريب وجهات النظر في المسائل الخلافية سواء القانونية أو الفنية، موضحا أن دولة جنوب إفريقيا كونها رئيس الاتحاد الإفريقي، أرسلت خطابات إلى الدول الثلاث طالبت فيها إرفاق تقرير سرد الوقائع بجانب أخر منفرد لكل دولة عن أهم النقاط التي ما زالت عالقة وكيفية التعامل معها، مع تقرير سرد الوقائع الذي تعده دولة جنوب إفريقيا كونها ترعى المفاوضات الأخيرة، على أن تتوافر التقارير 13 يوليو الجاري، ويسلم لجنوب إفريقيا.

وكشف المتحدث باسم وزارة الري، عن استمرار وجود نقاط خلافية وجوهرية بخصوص سد النهضة، تخص الجانب المصري، ولم يتم التوصل إلى اتفاق بآلية التعامل ومجابهة الجفاف، مع كيفية التعامل مع ذلك الأمر في ظل قواعد الملء، وبخصوص السودان تتعلق بدراسات أمن السد ومدى تأثيره على سدوده.

وأكد، أن الجزء الأكبر من الخلافات المتعلقة بالمسار القانوني، هو كيفية تنفيذ آلية فض المنازعات حال اختلاف أي من الدول وآلية تبادل المعلومات بين إثيوبيا ودول المصب، وعن كيفية تطبيق الاتفاقية.

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