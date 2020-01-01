ابنة عبدالمنعم مدبولي تكشف سر «غيرته» من فؤاد المهندس

قالت أمل عبدالمنعم مدبولي، ابنة الفنان الراحل عبدالمنعم مدبولي، إن والدها كان خليطا بين الطيبة والحنية، وبين الحزم في المواعيد والعصبية، خاصة عند دخوله في عمل جديد، ما كان يرهقه ذهنيًا ويثير توتره خاصة في الأعمال المتعلقة بالمسرح، لشعوره بأنه مسؤول عن كل فريق المسرح.وتابعت: "الإخراج كان يأخذ منه مجهودًا أكبر من التمثيل، ذلك لأنه في التمثيل في السينما والتيلفيزيون كان مسؤولا عن دوره فقط على عكس المسرح".وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة اليوم"، مساء اليوم الخميس، أنه لم يكن هناك غيرة بين والدها وبين الفنان الراحل فؤاد المهندس، مؤكدة: "مكانش فارق مع والدي ولا مع فؤاد المهندس مين يتكتب اسمه الأول، وكانت علاقتهم جيدة وكانوا أصدقاء حقيقيين، ولكن حدث خلاف بسيط بينهم كبرته الصحافة من لا شيء.وأكملت: "قبل وفاة مدبولي بيومين كان فؤاد المهندس يتابعه وكان مريضًا أيضا، وهاتفه يطمئن على صحته، وعند انتهاء المكالمة اتصلت بي زوجة المهندس وحدثتني عن تأثره بمرض والدي، خاصة أنه لم يفهم كلمة منه لأن مرضه جعل حديثه غير واضح".وتمر اليوم ذكرى رحيل ملك الكوميديا، عبدالمنعم مدبولي، الذي استطاع أن يرسم الضحكة على وجوه الجمهور من العرب والمصريين، ليترك وراءه إرثًا ضخمًا من الأعمال الفنية التي لا يستطيع أحد إنكارها.