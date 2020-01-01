العثور على جثة طفلة مخنوقة بأوسيم

تكثف مباحث الجيزة تحرياتها فى واقعة العثور على جثة طفلة بمنطقة أوسيم، وأشارت التحريات الأولية إلى تعرضها للخنق على يد مجهول، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وأشارت التحريات إلى تعرض الطفلة للخنق، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ تكثيف التحريات لكشف غموض الحادث، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى مركز شرطة أوسيم بلاغًا يفيد بالعثور على جثة طفلة بأحد العقارات، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة طفلة، تبلغ من العمر ما يقرب من 4 سنوات.