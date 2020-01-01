رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

العثور على جثة طفلة مخنوقة بأوسيم

الخميس 09/يوليه/2020 - 08:38 م
جثة طفلة مخنوقة
جثة طفلة مخنوقة
طباعة
تكثف مباحث الجيزة تحرياتها فى واقعة العثور على جثة طفلة بمنطقة أوسيم، وأشارت التحريات الأولية إلى تعرضها للخنق على يد مجهول، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة أوسيم بلاغًا يفيد بالعثور على جثة طفلة بأحد العقارات، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة طفلة، تبلغ من العمر ما يقرب من 4 سنوات.

 وأشارت التحريات إلى تعرض الطفلة للخنق، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ تكثيف التحريات لكشف غموض الحادث، وأخطرت النيابة للتحقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تقديم مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر للعاملين بالدولة

«الصحة»: استئناف العمل فى المنشآت الطبية بكامل طاقتها

«التعليم»: إضافة إجابات على نموذج تصحيح مادة الفيزياء

198 حالة إصابة بكورونا فى بورسعيد

الصور

image description

إيهاب توفيق ينتهي من تصوير كليب «هي هي دنيا»

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

image description

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

image description

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ (ألبوم)

image description

«الجبلاية» يقدم الكرة الموحّدة لمسابقة الدوري

الأكثر قراءة

المسماري لـ أردوغان: السيسي لا يتحدث بل يفعل

الحضور يومان.. التعليم تكشف خطة العام الدراسي الجديد

نصر علام: إثيوبيا استنفدت خيارات «السلمية».. ورد مصر «لا يتوقعه أحد»

«الخلافات مستمرة».. تفاصيل الاجتماع السابع حول سد النهضة

إنفوجراف

image description

110 سنوات.. أحكام نهائية وباتة على مرشد الإرهابية محمد بديع

image description

عبير بيبرس قاتلة زوجها.. من الشهرة للسجن (إنفوجراف)

image description

6 إجراءات قانونية تتبعها الفتيات في حالة التحرش (إنفوجراف)

image description

هدير الهادي.. متهمة جديدة بالتحريض على الفسق عبر «تيك توك»

أيام زمان

«غرام المقرئين».. تفاصيل قصة حب كريمة العدلية والشيخ علي محمود

السجائر والطبخ.. أغرب هوايات الشيخ الشعراوي: «كان يدخن 50 سيجارة يوميًا»

تمنى لها أمنية ثم حققها لها.. حكاية يوسف وهبي و"زمردة"

أميرة مصطفى.. تزوجت نجم نجوم هوليوود.. وشاركت فى أفلام أمريكية

نجم الساعة

«غرام المقرئين».. تفاصيل قصة حب كريمة العدلية والشيخ علي محمود

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

أعشاب ينصح بها خبراء الصحة لتقوية المناعة والوقاية من الأمراض

تناول الفاكهة والخضروات يوميا يحمي من السكري

7 حيل سحرية للتحكم في آلام الركبة واضطرابات الظهر

4 نصائح لتقوية رئتيك في ظل انتشار كورونا

مقالات الرأي
جمال طه
صراع القوى الدولية فى ليبيا.. و«دبلوماسية الصدام» مع المحتل التركى
ماجد حبته
إخوان الكويت.. ولعنة القذافى
أحمد بهاء الدين شعبان
مؤتمر وطنى لقضية المياه
د.ابراهيم مجدي
كآبة «حرب كورونا»
المزيد

الثقافة

استئناف نشاط «بيت شعر الأقصر» في ظل إجراءات احترازية

«عبد الدايم» تشارك في «التنمر.. هل أصبح ظاهرة اجتماعية؟» بـ«الأعلى للثقافة»

من يتولى قطاع العلاقات الثقافية الخارجية خلفًا لـ هبة يوسف؟

السبت.. «كورونا» في مناقشة مشروعات تخرج «الأكاديمية العربية»