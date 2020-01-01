إحباط بيع طن ونصف لانشون فاسد في البحيرة

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، خلال ٢٤ ساعة عن ضبط مالك مخزن "غير مرخص" لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة أبوحمص بمحافظة البحيرة، لحيازته 1،635 طن سلع غذائية لانشون غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استكمال الحملات على مدار الساعة.