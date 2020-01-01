فرنسا تسجل 14 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم، عن ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد بواقع 14 حالة، ليصل الإجمالي إلى 29979.وأضافت الوزارة أن عدد الخاضعين للعلاج في وحدات العناية المركزة انخفض اليوم، إلى 512 مقابل 529 أمس الأربعاء.والعدد المسجل في فرنسا هو سادس أكبر عدد وفيات بالمرض على مستوى العالم.