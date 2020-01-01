من المنطقة الغربية.. وزير الدفاع يوصي بالحفاظ على أعلى درجات الجاهزية القتالية

أوصي الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، خلال حضوره المرحلة الرئيسية للمناورة الاستراتيجية "حسم 2020"، بالحفاظ على أعلى درجات الجاهزية القتالية والتضحية للحفاظ على مقدرات الوطن.وأشاد وزير الدفاع، بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية للقوات المشاركة في المناورة.وشهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى المرحلة الرئيسية للمناورة الااستراتيجية "حسم 2020" التى نفذتها تشكيلات ووحدات المنطقة الغربية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، والتى استمرت لعدة أيام فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.وشملت المرحلة الرئيسية قيام طائرات متعددة المهام بتأمين أعمال قتال القوات وتقديم المعاونة الجوية بغرض القضاء على عناصر المرتزقة من الجيوش غير النظامية، وتنفيذ رماية لاستهداف مناطق تجمع تلك العناصر ومراكز القيادة ومناطق التكديسات والدعم اللوجيستية.