بعد اختفائه.. العثور على عمدة عاصمة كوريا الجنوبية ميتا

عثرت السلطات الأمنية في كوريا الجنوبية، مساء اليوم، على بارك ون - سون عمدة العاصمة سول ميتا أبد ن أبلغت ابنته عن اختفائه منذ ساعات.وأفادت وسائل الإعلام المحلية أن وكالة شرطة العاصمة سول عثرت على جثته في جبل بوغاك شمال العاصمة بالقرب من آخر مكان تم فيه الكشف عن إشارة هاتفه المحمول مؤخرا خلال عملية بحث ليلية من قبل السلطات الأمنية، وفق صحيفة «إندبندنت» البريطانية.وكانت الشرطة الكورية الجنوبية أعلنت في وقت سابق أنها تلقت بلاغا يفيد بفقدان عمدة سول، وأنها بدأت عملية للبحث عنه.واتصلت ابنته بالشرطة في وقت سابق الخميس، وقالت إن والدها بات في عداد المفقودين.وذكر مكتب بارك أنه لم يذهب للعمل اليوم، إذ أكد كيم جي هيونغ، المسؤول بحكومة سول، أن بارك لم يحضر للعمل لأسباب لم يحددها، وألغى جميع جداول مواعيده، بما في ذلك لقاء مع مسؤول رئاسي في مكتبه.وانتخب بارك، منذ فترة طويلة، عمدة لسول عام 2011، وحصل على ولايته الثالثة والأخيرة في يونيو من العام الماضي، وكان بارك عضوًا في الحزب الديمقراطي الليبرالي الذي يتزعمه الرئيس مون جاي-إن، ويعتبره كثيرون مرشحا رئاسيا محتملا لليبراليين في انتخابات عام 2022.