إيبارشية سيناء الجنوبية تطلق إجتماع "البازارات"عبر البث المباشر

أطلقت إيبارشية سيناء الجنوبية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فعايات اجتماع البازارات من مقر كاتدرائية السمائئين بشرم الشيخ عبر تقنية البث المباشر "أونلاين"بهدف تقديم الخدمة الروحية للعاملين بقطاع السياحة.يبث الاجتماع إلكترونيا بالوقت الراهن مع استمرار تعليق الأنشطة الكنسية للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية "صوم الرسل" الذي يستمر أكثر من شهر، وينتهي في 12 يوليو الجاري؛ بعيد الرسولين بطرس وبولس الرسول.ويدخل الأقباط في هذا الصوم تخليدًا لذكرى بدء تلاميذ المسيح التبشير برسالته بين الأقاليم المختلفة، وينتهي بعيد الرسل أوعيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس، والذي يحل في 12 يوليو.وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا.