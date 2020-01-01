رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط مسجل لتزوير عملات ورقية أجنبية في الجيزة

الخميس 09/يوليه/2020 - 04:25 م
ضبط مسجل
ضبط مسجل
مريم جبل و عمرو المزيدي
طباعة
نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اليوم الخميس، في ضبط أحد الأشخاص بالجيزة تخصص فى تقليد العملات وتزوير المحررات الرسمية وترويجها على عملائه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص (حاصل على دبلوم – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة)، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى تقليد وترويج العملات الوطنية والأجنبية من فئات مختلفة.

وتبين أنه اتخذ من محل إقامته وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى المشار إليه باستخدام أجهزة حاسب آلي وطابعات كمبيوتر حديثة بقصد ترويجها على عملائه بعدد من المحافظات، وتحقيق استفادة مادية مقابل حصوله على مبالغ مالية صحيحة من عملائه بواقع مبلغ ثلاثمائة جنيه صحيحة لكل ألف جنيه مصرى مقلدة وألفى جنيه صحيحة لكل ألف دولار أمريكى مُقلد، وتزوير المحررات الرسمية وترويجها لراغبى الحصول عليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور حال تواجده بمحل إقامته، وبتفتيش مسكنه عثر على (495 ورقة مالية مقلدة من فئة المائة دولار أمريكى بقيمة مبلغ 49500 دولار أمريكى - 81 ورقة مالية مقلدة من فئة المائتى جنيه مصرى بقيمة مبلغ 16200 جنيه مصرى - 188 ورقة مالية مقلدة من فئة المائة جنية مصرى بقيمة مبلغ 18800 جنية - 55 ورقة مالية مقلدة من فئة العشرين جنيه مصرى بقيمة مبلغ 2750 جنية).

وكذا (120 فرخ ورق تصوير مطبوع لوجهى العملة الوطنية فئة المائتى جنيه بقيمة "96000 جنيه مقلدة ومعدة للتقطيع" - 110 فرخ ورق تصوير مطبوع صور لوجهى العملة الوطنية فئة المائة جنية بقيمة "44000 جنيه مصرى - مقلدة ومعدة للتقطيع" – عدد من نماذج والشهادات المنسوبة لبعض الجهات الحكومية فحص طبى"خالية البيانات" ممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد - جهاز حاسب آلى بمشتملاته - الأدوات المستخدمة فى عمليات تقليد العملات وتزوير المحررات).

وبفحص جهاز الحاسب الآلي تبين أنه محمل بصور لوجهى العملات الورقية المقلدة والعديد من العلامات المائية لتلك الفئات وكذا المحررات المزورة المضبوطة، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى فى مجال تقليد وترويج العملات الوطنية والأجنبية وتزوير المحررات الرسمية وذلك بقصد تحقيق الإستفادة المادية وإتخاذه من الأسواق المحلية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى فى عمليات الترويج على عملائه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تقديم مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر للعاملين بالدولة

قالت عن أجمل قُبلة لها على الشاشة:" العدد فى اللمون".. أسرار نادية لطفى

مراجعة بطاقات رواتب موظفى الحكومة كل 3 أشهر.. وحذف 5 فئات من «الأجور»

وفاة رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى بسيون المركزي إثر إصابته بكورونا

الصور

image description

إيهاب توفيق ينتهي من تصوير كليب «هي هي دنيا»

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

image description

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

image description

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ (ألبوم)

image description

«الجبلاية» يقدم الكرة الموحّدة لمسابقة الدوري

الأكثر قراءة

طبيب بالقصر العينى: الأعداد تتجه للانخفاض وتجاوزنا ذروة كورونا (فيديو)

الرئيس السيسى يوجه بالاستمرار فى مواجهة تداعيات كورونا

تقديم مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر للعاملين بالدولة

توقف حركة الخط الأول لمترو الأنفاق بسبب انتحار سيدة

إنفوجراف

image description

عبير بيبرس قاتلة زوجها.. من الشهرة للسجن (إنفوجراف)

image description

6 إجراءات قانونية تتبعها الفتيات في حالة التحرش (إنفوجراف)

image description

هدير الهادي.. متهمة جديدة بالتحريض على الفسق عبر «تيك توك»

image description

رحلة صفوت الشريف فى الكسب غير المشروع (إنفوجراف)

أيام زمان

تمنى لها أمنية ثم حققها لها.. حكاية يوسف وهبي و"زمردة"

أميرة مصطفى.. تزوجت نجم نجوم هوليوود.. وشاركت فى أفلام أمريكية

قالت عن أجمل قُبلة لها على الشاشة:" العدد فى اللمون".. أسرار نادية لطفى

التاريخ المجهول لمدرسة المشاغبين.. هؤلاء لعبوا دورى الأباصيرى والناظر

نجم الساعة

التاريخ المجهول لمدرسة المشاغبين.. هؤلاء لعبوا دورى الأباصيرى والناظر

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

مسابقة فروسية فى صربيا تبرز سلالة الحصان العربى المصرى

الأمم المتحدة: ارتفاع جديد فى الحرارة حتى 2024

مطالبة مدارس كينيا بإعادة رسوم عام 2020

اليابان تبحث تخفيف القيود على سفر الرياضيين خلال الأوليمبياد

مقالات الرأي
مدحت بشاى
نصرة قوية وفرحة هنية
جلال حمام
الغنوشي (5).. علاقة غامضة مع الإرهابي خالد المشري
خالد عكاشة
أى رسائل إيرانية وراء اغتيال الهاشمى؟
ماجد حبته
حدود حرية الإعلام الأجنبى
المزيد

الثقافة

«10 دقائق و38 ثانية في هذا العالم الغريب».. جديد الكاتبة أليف شافاك

3.8 مليون يورو ميزانية ألمانيا للحفاظ على الأصول التراثية الثقافية

جمال عاشور يكتب: «تجربتي مع كورونا».. أيام الحب والرعب (4-4)

ثقافة أبوظبي تطلق فصولا تعليمية «أونلاين» للفنون والحرف اليدوية