زجاجة «مولوتوف» تسقط «ديلر» المخدرات في قبضة الأمن بالفيوم

نجحت مباحث قسم أول بمحافظة الفيوم، في القبض على اثنين من تجار المخدرات بمنشاة عبدالله، لتورطهم في إلقاء زجاجة مولوتوف، على شخص بجوار سيارة دون وقوع إصابات.كان اللواء عادل الطحلاوي، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العقيد محمد تعيلب، مأمور مركز الفيوم، يفيد بورود بلاغ عن إلقاء زجاجة مولوتوف بجوار سيارة وضعها اثنين من تجار المخدرات بمنطقة منشأة عبدالله التابعة لمركز الفيوم.وتشكل فريق من البحث الجنائي لكشف ملابسات الجريمة وتبين من خلال تحريات العميد احمد محيي، مفتش الأمن العام، عقب القبض على المتهمين وهم" م. ح. ص"،"21 سنة "، و"ح. ح. م"، "28 سنة"، عاطلين، عقب إشعال أحدهم النيران وإلقاء زجاجة مولوتوف بجوار سيارة، على خلفية نشوب مشاجرة بين 3 على تقسيم المناطق وخاصة في منشاة عبدالله، واتخاذها وكرا لمزاولة نشاطهم في بيع المخدرات وتردد زبائنهم عليهم.وكشفت التحريات بأن واقعة المولوتوف جاءت بالصدفة، لإشغال المارة في الواقعة وتمكن المتهمين من الهروب وعدم المساس بهم على يد الطرف الثالث صاحب أكبر "دولاب" بالمنطقة للمخدرات المختلفين معه حتى لا يقعون تحت طائلته خوفا من بطشه، وبالبحث والتحري تبين تورطهم بعدة قضايا مخدرات وتم حبسهم أكثر من مرة، ومسجلين تحت فئة المخدرات.وكلفت إدارة البحث الجنائي بالبحث والتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3055 إداري مركز الفيوم لسنة 2020 بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.