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الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: طقس الجمعة مائل للحرارة.. والقاهرة 34

الخميس 09/يوليه/2020 - 02:44 م
الأرصاد
الأرصاد
أ.ش.أ
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس رطب مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة غدًا الجمعة نهارًا مع وجود شبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، أما عن السواحل الشمالية فيسود طقس معتدل نهارًا والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، وطقس حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

أما عن حالة الطقس ليلًا غدًا، يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل على شمال وجنوب الصعيد، وفيما يتعلق بالظواهر الجوية تظهر شبورة مائية صباحًا على القاهرة ومناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.

وفيما يتعلق بالوصف الفني لخرائط الطقس، يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى بينما يظل جنوب البلاد تحت تأثير منخفض الهند الموسمي، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وفي البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 34 24
الإسكندرية 29 23
وادي النطرون 32 24
طنطا 33 23
شبين الكوم 34 24
دمنهور 33 23
بلطيم 31 24
مطروح 29 22
السلوم 29 21
سيوة 35 23
بورسعيد 30 23
دمياط 30 24
الزقازيق 33 24
المنصورة 33 24
الإسماعيلية 35 22
السويس 35 24
العريش 34 22
رفح 31 21
رأس سدر 37 25
نخل 34 16
نويبع 37 27
طابا 35 24
كاترين 29 16
الطور 37 26
شرم الشيخ 36 27
الغردقة 36 26
مرسى علم 37 28
الفيوم 36 25
بني سويف 36 25
المنيا 37 26
أسيوط 37 27
سوهاج 40 27
قنا 40 28
الأقصر 40 30
أسوان 41 31
إدفو 41 31
أبوسمبل 41 30
الوادي الجديد 42 27
شلاتين 37 29
أبو رماد 37 28
حلايب 36 30

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