«خارجية البرلمان»: مصر لن تقبل بوجود جماعات مسلحة على مرمى حجر منها

أكد اللواء صلاح شوقي عقيل، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن مصر تحرص في مختلف المحافل الدبلوماسية وفي اللقاءات المشتركة على المستوى العالمي بالتأكيد على ضرورة وقف أىتدخلات أجنبية غير شرعية في ليبيا، والعمل نحو التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة يضمن استعادة الدولة الوطنية ومؤسساتها.وقال عقيل، في بيان له اليوم، إن موقف مصر تجاه ليبيا يأتي انطلاقا من أن أي تدخل خارجي في الأزمة الليبية يزيد من اشتعالها ويرفع من درجة الاحتقان الداخلي واستنزاف موارد الليبيين في حروب وصراعات لا تنتهي.واعتبر وكيل خارجية البرلمان، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي إزاء التدخلات التركية على الحدود الغربية لبلاده، كانت بمثابة رسائل للعالم كله، تكشف أطماع أردوغان من وراء تواجده في ليبيا.وأكد عقيل، أن أي تحرك مثير للقلق هو بمثابة عدو لن يتم التسامح معه، ولن نقبل بتكرار تجربة وجود جماعات مسلحة بامتدادات إقليمية ودولية على مرمى حجر من مصر، مشيرًا إلى أن موقف مصر تجاه ليبيا يمثل موقف عربي جمعي في مواجهة المشروع العثماني، الذي ما هو إلا "وهم" في عقل أردوغان.