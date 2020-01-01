اليوم.. استكمال المفاوضات حول النقاط الخلافية بشأن سد النهضة

تُستكمل اليوم الخميس، جلسات التفاوض حول النقاط الخلافية الفنية والقانونية في ملء وتشغيل سد النهضة، ومقترح كل دولة من الدول الثلاث (مصر - السودان - أثيوبيا).وتم أمس، عقد اجتماعات ثنائية بين كل دولة على حده مع المراقبين والخبراء، برعاية الإتحاد الإفريقى وممثلي الدول والمراقبين والتى تهدف الى التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك تمهيدا لتقديم التقرير النهائى على وزراء الرى بالدول الثلاث ثم للإتحاد الافريقى، مع انتهاء مهلة الأسبوعين.وطرح المراقبين خلال الاجتماعات السابقة، بعض الملاحظات والاستفسارات بغرض تقريب وجهات النظر، حيث قامت اللجان الفنية والقانونية بالرد عليها وتوضيحها، بينما أكدت مصر عدم قبولها بأية صياغات منقوصة لا تراعى الشواغل المصرية او تؤجل مناقشة القضايا الخلافية بين الدول الثلاثة كما أن مصر قد قدمت العديد من البدائل التى تم رفضها من قبل إثيوبيا.وتأتى المفاوضات نتيجة التوافق حول انعقادها، وذلك فى ختام القمة الإفريقية المصغرة حول أزمة سد النهضة، فى 26 يونيو الماضي، بمشاركة مصر وإثيوبيا والسودان، وأعضاء المكتب الرئيسي للاتحاد الإفريقى، حيث تم التوافق على تشكيل لجنة حكومية من الخبراء القانونيين والفنيين من الدول الثلاث، إلى جانب الدول الأفريقية الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي، وممثلي الجهات الدولية المراقبة للعملية التفاوضية، للانتهاء من بلورة اتفاق قانوني نهائي ملزم لجميع الأطراف بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مع الامتناع عن القيام بأية إجراءات أحادية، بما في ذلك ملء السد، قبل التوصل إلى هذا الاتفاق.