ضبط تاجري مجوهرات يتاجران في النقد الأجنبي في الغربية

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط تاجري مجوهرات بمحافظة الغربية، لقيامهما بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.و أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، قيام إثنين من أصحاب محال الصاغة - مقيمان بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء متخذين من محليهما الكائنان بمدينة قطور بالغربية مقرًا لمزاولة نشاطهما غير المشروع.و عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم إستهداف وضبط المتهمين حال قيامهما بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج المصارف المعتمدة وضبط بحوزة أحدهم (13 ألف و644 ريال سعودى - 2750 درهم إماراتي - 22 دينار كويتي- 43 دولار أمريكي - 36 دينار أردني - 2440 جنيه مصري)، وضبط بحوزة الآخر (57 ألف و735 جنيها مصري - 700 سبعمائة دولار أمريكي)، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.