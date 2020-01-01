خروج 193 من مستشفيات العزل بالبحيرة بعد تعافيهم

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن شفاء وخروج 193 حالة تعافى جديدة من فيروس كورونا من مستشفيات العزل والاحالة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين حتى مساء الأربعاء 8 يوليو 2604، وتم عودتهم لمنازلهم بعد تلقيهم العلاج اللازم فى جميع مستشفيات العزل والحجر الصحى بالمحافظة.كما أشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالدور الكبير والمستمر للأطقم الطبية بمحافظة البحيرة لتقدم أفضل رعاية للمصابين، مثمنا دورهم الوطنى والعمل بكل إخلاص للحفاظ على سلامة المواطنين.وأكد أهمية تكاتف جميع المواطنين للمساعدة فى الخروج من تلك الفاجعة، مشيرا إلى قيام الوحدة المحلية بجميع مراكز المحافظة بالقيام بالمرور على المصابين بفيروس كورونا والذى تم حجرهم منزليًا للوقوف على مدى التزامهم بالتعليمات بعدم الاختلاط.