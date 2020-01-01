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الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الاتحاد الأوروبي»: سنواصل حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

الخميس 09/يوليه/2020 - 11:23 ص
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
أمينة ذكى
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قال الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، إن الأزمة الليبية تؤثر بشكل مباشر على الأمن الأوروبي، فيما شدد مسئول السياسة الخارجية جوزيب بوريل في الاتحاد على ضرورة احتواء التأثيرات السلبية للتصعيد في شرق المتوسط، وتابع بوريل: الاتحاد سيواصل مراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا مهما كان مصدرها، وذلك خلال مناقشات عقدت اليوم في البرلمان الأوروبي لبحث الأزمة الليبية.

يأتي هذا في الوقت الذي ازداد فيه التوتر بين الاتحاد الأوروبي والحكومة التركية على خلفية عدد من القضايا منها أزمة اللاجئين والتنقيب في المتوسط والأزمة الليبية، وكان بوريل قد قال في وقت سابق خلال زيارته لنيقوسيا وأثينا وأنقرة إن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بجمهورية شمال قبرص ويرفض نشاطات تركيا في مياه قبرص.

وخلصت مناقشات الأوروبي اليوم إلى عقد مباحثات لوزراء الخارجية يوم الإثنين المقبل لبحث أزمة العلاقات مع تركيا من مختلف جوانبها.

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