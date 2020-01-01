روسيا تستهدف تحييد القدرات النووية الأمريكية

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف، أنه سيتعين على بلاده اتخاذ قرارات متماثلة أو غير متماثلة تهدف إلى تحييد القدرات النووية الأمريكية في حال عززت الولايات المتحدة هذه القدرات.وقال ميدفيديف في تصريح لصحيفة كومسومولسكايا برافدا الروسية، اليوم الخميس "إذا قام أصدقاؤنا في الخارج بتعزيز قدراتهم النووية، فسيتعين علينا بطبيعة الحال اتخاذ قرارات متماثلة أو غير متماثلة تهدف إلى تحييد هذه الإمكانات بطريقة أو بأخرى".وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت في أبريل الماضي أن الولايات المتحدة تعمل بنشاط على تحديث ترسانتها النووية التكتيكية.وصرح رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشيوف، في فبراير الماضي بأن التدريبات الأميركية لصد ضربة افتراضية روسية لأوروبا تمهد الطريق لنشر أسلحة نووية جديدة في القارة الأوروبية.