6 سلع تقود التضخم للتراجع إلى أقل مستوياته خلال 2020

◄ أما عن السلع التى ارتفعت أسعارها، تمثلت فيما يلى:

رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، التغير الشهرى لمستويات أسعار مختلف السلع والخدمات خلال شهــر يونيو 2020 مقارنة بشهر مايو 2020، على خلفية ما أظهرته المؤشرات الإحصائية من تراجعًا فى معدل التضخم الشهرى بنسبة 0.1% مسجلًا بذلك أقل مستوياته خلال عام 2020، وفيما يلى نستعرض أبرزها:- انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.6% بسبب انخفاض أسعار مجموعة الطيور بنسبة 10.2% ومجموعة لحوم طازجة أخرى بنسبة 2.4%.- انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 5.5% بسبب انخفاض أسعار مجموعة الخضروات الطازجة ذات الأوراق بنسبة 12.3% بسبب انخفاض أسعار الملوخية بنسبة 28.1%، ومجموعة الخضروات الدائمة بنسبة 8.5% بسبب انخفاض أسعار الطماطم بنسبة 7.5% والخيار بنسبة 13.5%.-انخفاض أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.9% بسبب انخفاض أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة 3.3%.- انخفاض أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.9% بسبب انخفاض أسعار مجموعة البيض بنسبة 7.5%.- انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.6% بسبب انخفاض أسعار مجموعة الأرز بنسبة 1.8%.- انخفاض أسعار مجموعة خدمات الفنادق بنسبة 0.3%.ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 18.8% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الموالح بنسبة (54.3%)، مجموعة العنبيات بنسبة 28.2% ومجموعة الموز بنسبة 14.6%.- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعا قدره 4.2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة 4.2%.- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاع قدره 0.9% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.2% ومجموعة الأقمشة بنسبة 0.8%.- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره 0.3% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة إيجار المسكن بنسبة 0.5% ومجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.5%).- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره 0.6% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 1.8%، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 0.4% ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 0.2%.- ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 0.9%.- ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة 1.0%.