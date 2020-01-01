1015 عالقا يغادرون الكويت إلى 3 محافظات

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، اليوم الخميس، عن مغادرة 1015 من العالقين المصريين في الكويت إلى محافظات القاهرة، سوهاج، وأسيوط؛ وذلك عبر 6 رحلات جوية.وأوضحت الإدارة الكويتية- في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه- أن الرحلات تضمنت 4 رحلات على متنها 580 راكبا إلى القاهرة، ورحلة على متنها 290 راكبا إلى أسيوط، ورحلة على متنها 145 راكبا إلى سوهاج.وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت أمس الأربعاء، عن مغادرة 1060 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظات القاهرة، سوهاج، أسيوط، والإسكندرية؛ وذلك عبر 6 رحلات جوية.