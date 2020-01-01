حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الخميس 9 يوليو 2020

قدمت خبيرة الأبراج الفلكية وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس الموافق 9 يوليو 2020، لجميع الأبراج الفلكية على النحوا التالي:الحملمهنيًا: يسلط هذا اليوم الضوء على قضاياك، كما على توقك إلى الاستقرار المهني، وتقدم على خيار ما لإقناع رؤساءك في العمل بوجهة نظرك.عاطفيًا: الجرأة في القرارات الحاسمة مطلوبة، لكنّ التسرّع مرفوض، ولا سيما أنّ مستقبلك مع الشريك على المحك.صحيًا: لا تلجأ إلى المهدئات أو المنوّمات، كل ما في الأمر أنك تمضي نهارًا متعبًا يتركك في حال من الأرق ليلًا.الثورمهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن بعض كلمات الثناء والتقدير لأفكار جيدة قدمتها أو لموهبة تمارسها في العمل.عاطفيًا: مهما بلغت حدّة النقاش مع الشريك، فإنّ التفاهم يكون سيد الموقف ويسهم في تبديد الخلاف بينكما.صحيًا: تكون قادرًا على إيجاد الحلول والعلاجات المناسبة لكل ما يعتريك من آلام.الجوزاءمهنيًا: تتهور كثيرًا بسبب السرعة في اتخاذ القرارات المهمة؛ لذا عليك أن تكون أكثر حذرًا في تصرفاتك لضمان مستقبل أفضل.عاطفيًا: تعاني العلاقة المتأرجحة ضغوطًا واتهامات، حذار المتاعب الصحية واحرص على سلامة المنزل والعائلة.صحيًا: اتبع تعليمات الطبيب بشأن الامتناع عن التدخين بحذافيرها، ولا تخاطر بوضعك الصحي.السرطانمهنيًا: يوم جيد تحت تاثير المثلث الفلكي المائي بين القمر من الحوت والشمس من السرطان الذي يتحدث عن عملية شراء تسبب لك بعض القلق، ولكن بإمكانك خوض المنافسه بنجاح، فأنت تتمتّع بدعم المسؤولين والزملاء.عاطفيًا: تتجاوز بعض العقبات في علاقتك بالحبيب، وتخطط معه لعلاقة جديدة مبنية على الصراحة.صحيًا: تتخطى أزمة صحية طارئة تخرج منها بدرس صحي لن تنساه مدى حييت.الأسدمهنيًا: يوم ناجح ومناسب جدًا، يجعلك تطل على فرص استثنائية وتتمكن من فرض إرادتك وتسهل الاتصالات أمامك.عاطفيًا: تطالك بعض الانتقادات، لكنها في الواقع موجهة لتحسين الأداء والتعاطي مع الشريك بالشكل اللائق.صحيًا: ممارسة الرياضة التأملية تخفّف من التشنجات والضغط والإرهاق، فإليك بها.العذراءمهنيًا: انتقال القمر إلى برج الحوت يدعوك إلى عدم المواجهة أو التحدي؛ بل إلى الانسحاب إذا شعرت أن الوضع خطير.عاطفيًا: العلاقة تمر ببعض المشاكل، لكن سرعان ما تنقشع الرؤية وتبان الأمور على حقيقتها وتعود الأمور إلى مجاريها الطبيعية.صحيًا: مارس بين الحين والآخر نشاطات متنوعة تعود عليك بالفائدة الصحية المرجوة.الميزانمهنًا: يوم جيد يركز على قدرتك النفسية والفكرية، وعلى سيطرتك على بعض الأوضاع فتكون الملهم للكثيرين والمرشد.عاطفيًا: حاول التنويع في أسلوب تعاطيك مع الشريك، فهذا من شأنه أن يقربه منك ويبعد الخلل في العلاقة.صحيًا: تجنّب التوتر قدر المستطاع، فأنت على موعد مع المتاعب، لكن ذلك يكون موقتًا.العقربمهنيًا: طموحاتك تكبر فتتطلع إلى منصب جديد لتعزيز موقعك في العمل، وخصوصًا أن الظروف ملائمة للقيام بخطواتك.عاطفيًا: إذا أردت المضيّ في علاقتك الجديدة، عليك إنهاء علاقتك بالشريك لئلا تبقى أسير الضياع والضلال.صحيًا: تفاءل دائمًا بالخير، ولا تفسح الطريق أمام اليأس ليتسلل إلى نفسيتك.القوسمهنيًا: انتقال القمر إلى الحوت قد يولد أزمة ما أو يضعك في موقف حرج أو يعرض بعض علاقاتك للاهتزاز.عاطفيًا: تصرّفاتك استفزازية، وهذا قد يؤدي إلى خلاف مع الشريك، لكن العواقب ستكون بسيطة ولن تؤثر في العلاقة.صحيًا: النشاط الفكري والجسدي يكون مؤشرًا إيجابيًا، على مدى جهوزيتك لتحمّل الضغوط.الجديمهنيًا: لا تدع أي قرارات يتم اتخاذها اليوم تؤثر في قناعاتك في العمل أو تغير رأيك في جملة من القضايا سبق لك أن أبديت رأيك فيها.عاطفيًا: الكثير من التغيرات العاطفية تحدث في حياتك ولا تعرف إلى أين سوف تؤدي، لكنك تقرر في النهاية أن الوقت قد حان للثبات.صحيًا: تجنّب الإرهاق وكثرة المجهود غير المبرّر، لأنك قد تواجه بعض المتاعب في الأيام المقبلة، ويستحسن أن ترتاح.الدلومهنيًا: يوم مناسب لك ويُكسبك نقاطًا كبيرة وأهمية، وتؤدي دورًا كبيرًا في العمل تهنّأ به من قبل أرباب العمل.عاطفيًا: الحظوظ تدعم أفكارك وتطلّعاتك وطموحاتك مع الشريك، لا تراوغ ولا تستسلم للخمول، بل كن على استعداد للمواجهة.صحيًا: لا تحاول الانزواء وتجنب الآخرين، بل انطلق في مشاريع ترفيهية مسلية.الحوتمهنيًا: تتطوّر الأمور إيجابيًا لمصلحتك في زمن قياسي، وهذا ما يرفع من معنوياتك لتُقبل على الأعمال بحماسة كبيرة.عاطفيًا: ترغب في فتح صفحة جديدة مع الشريك، لكن الموضوع يحتاج إلى المزيد من الوقت لبلورة الأفكار كما يجب.صحيًا: تكون على استعداد لتغيير نمط طعامك والسير بما يتناسب ووضعك الصحي الدقيق.