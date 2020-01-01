«الصحة» تعلن عن وسيلة جديدة لمعرفة مسحة كورونا

أعلن المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إجراء تحديث جديد على تطبيق «صحة مصر» لتسهيل معرفة نتيجة مسحة كورونا.وأوضح «صلاح»، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «دلوقتي كل واحد سحب مسحة لتحليل كورونا يقدر يعرف النتيجة من التطبيق أول ما تطلع، وهيحل مشكلة كبيرة ويسهل على ناس كتير وينقذها من القلق لغاية ما النتيجة تطلع».وأكد مستشار وزيرة الصحة، أن التحديث شمل معرفة أقرب مستشفى فرز كورونا لموقع المواطن، وكذلك أماكن الفحص وصرف علاج الأمراض المزمنة في مبادرة «100 مليون صحة»، وأقرب مراكز أورام ووحدات الغسيل الكلوي، أو بنوك الدم ومراكز تلقي البلازما من المتعافين.وتابع: «صحة مصر مش تطبيق محمول لكورونا، وإنما هيكون منصة لكل الخدمات اللي ممكن تاخذها من وزارة الصحة، والتحديث الجديد هينزل فيه خدمات أكتر عشان تحل مشاكل كلنا بنعاني منها».وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددًا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105، و15335»، ورقم الواتساب 01553105105، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر».