إيبارشية ملوى تطلق مسابقة «سفر القضاة» لتشجيع الأقباط على دراسة الكتاب المقدس

أطلقت إيبارشية ملوي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية الأنبا ديمتريوس أسقف الإيبارشية، مسابقة بعنوان «سفر القضاة»، وذلك لتشجيع أقباط الإيبارشية على دراسة الكتاب المقدس.وتكثف الإيبارشية أنشطتها الكنسية من اجتماعات روحية عبر البث المباشر، ومسابقات لتشجيع جميع الفئات العمرية بملوي على دراسة الكتاب المقدس.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية «صوم الرسل» الذي يستمر أكثر من شهر، وينتهي في 12 يوليو المقبل؛ بعيد الرسولين بطرس وبولس الرسول.ويدخل الأقباط في هذا الصوم تخليدًا لذكرى بدء تلاميذ المسيح التبشير برسالته بين الأقاليم المختلفة، وينتهي بعيد الرسل أوعيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس، والذي يحل في 12 يوليو المقبل.وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا.