ناشطة: غض البصر فرض حتى لو تبرجت كل النساء

قال الدكتور أشرف تمام رئيس مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء سابقًا، إن التحرش جريمة وقضية مجتمعية معيارها الأول هو الأسرة، مؤكدًا أن ملابس النساء ليست مبررًا للتحرش.وأكد خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج "كل يوم"، ضرورة مراجعة المناهج الدينية لتكون متماشية مع المشكلات وقضايا المجتمع، مضيفًا أن التحرش مشكلة اجتماعية، والمرجع الأول والأخير يعود للأسرة.من ناحيتها، قالت أشجان البخاري محامية وناشطة في مجال ما يتعلق بقضايا المرأة، إن غض البصر فرض حتى لو تبرجت كل النساء.وعن سبب تخوف الفتيات من الإبلاغ عن حالات التحرش، قالت إن التحرش من الجرائم المجتمعية الفاضحة، لكن مجتمعنا للأسف غالبًا يأتي على الفتاة والمرأة ويعاقبها أكثر من عقوبة الرجل، وخاصة أن المجتمع ذكوري بشكل أكبر.وذكرت أن، التحرش سلوك دخيل على المجتمع المصري فقد كان يكتب على قبور الفراعنة "لم يقتل ولم يسرق ولم يكذب ولم يلوث مياه النيل ولم يغمز لإمرأة قط".