رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

ناشطة: غض البصر فرض حتى لو تبرجت كل النساء

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 11:42 م
الدكتور أشرف تمام
الدكتور أشرف تمام
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قال الدكتور أشرف تمام رئيس مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء سابقًا، إن التحرش جريمة وقضية مجتمعية معيارها الأول هو الأسرة، مؤكدًا أن ملابس النساء ليست مبررًا للتحرش.

وأكد خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج "كل يوم"، ضرورة مراجعة المناهج الدينية لتكون متماشية مع المشكلات وقضايا المجتمع، مضيفًا أن التحرش مشكلة اجتماعية، والمرجع الأول والأخير يعود للأسرة.

من ناحيتها، قالت أشجان البخاري محامية وناشطة في مجال ما يتعلق بقضايا المرأة، إن غض البصر فرض حتى لو تبرجت كل النساء.

وعن سبب تخوف الفتيات من الإبلاغ عن حالات التحرش، قالت إن التحرش من الجرائم المجتمعية الفاضحة، لكن مجتمعنا للأسف غالبًا يأتي على الفتاة والمرأة ويعاقبها أكثر من عقوبة الرجل، وخاصة أن المجتمع ذكوري بشكل أكبر.

وذكرت أن، التحرش سلوك دخيل على المجتمع المصري فقد كان يكتب على قبور الفراعنة "لم يقتل ولم يسرق ولم يكذب ولم يلوث مياه النيل ولم يغمز لإمرأة قط".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توقف حركة الخط الأول لمترو الأنفاق بسبب انتحار سيدة

«الرى»: مياه النيل تمثل لمصر حياة ووجودًا لملايين المواطنين

فرنسا: تركيا تنقل السلاح إلى ليبيا وستحولها لسوريا ثانية

للتصالح.. انقضاء دعوى اتهام شادى محمد لزوجته بالسرقة

الصور

image description

إيهاب توفيق ينتهي من تصوير كليب «هي هي دنيا»

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

image description

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

image description

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ (ألبوم)

image description

«الجبلاية» يقدم الكرة الموحّدة لمسابقة الدوري

الأكثر قراءة

وفاة رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى بسيون المركزي إثر إصابته بكورونا

توقف حركة الخط الأول لمترو الأنفاق بسبب انتحار سيدة

أستاذ مناعة يحدد موعد التحول العنيف لـ«كورونا»

9 قرارات جديدة للحكومة.. على رأسها تعديل مشروع قانون الإجراءات الضريبية

إنفوجراف

image description

هدير الهادي.. متهمة جديدة بالتحريض على الفسق عبر «تيك توك»

image description

رحلة صفوت الشريف فى الكسب غير المشروع (إنفوجراف)

image description

انهيار قناة «مكملين».. تسريح عمالة وتخفيض مرتبات

image description

كل ما تريد معرفته عن قضية أحمد بسام زكي (إنفوجراف)

أيام زمان

قالت عن أجمل قُبلة لها على الشاشة:" العدد فى اللمون".. أسرار نادية لطفى

التاريخ المجهول لمدرسة المشاغبين.. هؤلاء لعبوا دورى الأباصيرى والناظر

حفيدة جورج أبيض.. وقفت أمام كريستوفر لى وقال عنها مخرج أمريكى: "ستكون خليفة إليزابيث تايلور"

أهلاوي ولكن.. عبد الحليم حافظ يتحدث عن الأهلي: «أحبه بس ماكرّموش بحفلة»

نجم الساعة

التاريخ المجهول لمدرسة المشاغبين.. هؤلاء لعبوا دورى الأباصيرى والناظر

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

أول رد من «تيك توك» على «تحدي الشنق»: المنصة للأكبر من 12 عامًا

مواعيد عمل مكاتب البريد 2020

أسباب وطرق علاج صوت الشخير

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقمك وسدادها بطريقة صحيحة

مقالات الرأي
مدحت بشاى
نصرة قوية وفرحة هنية
جلال حمام
الغنوشي (5).. علاقة غامضة مع الإرهابي خالد المشري
خالد عكاشة
أى رسائل إيرانية وراء اغتيال الهاشمى؟
ماجد حبته
حدود حرية الإعلام الأجنبى
المزيد

الثقافة

جعفر العلاق يشارك في «كل يوم شاعر» عبر يوتيوب

اختيار رحاب عبدالخالق أمًّا مثالية لعام 2020 (صور)

محاولة إنقاذ.. كيف تواجه دور النشر تراجع المبيعات بسبب «كورونا»؟

«لا أرى فيه تكرارًا».. كيف رأى غسان كنفانى أشعار محمود درويش؟