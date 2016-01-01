الجيش التونسي يتصدى لمحاولة اختراق من الحدود الليبية

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، الأربعاء، تصديها لمحاولة اختراق بالمنطقة الحدودية العازلة مع ليبيا.وقالت الوزارة، في بيان، إن وحداتها العسكرية تولت إطلاق أعيرة تحذيرية لإجبار سيارات رباعية الدفع قادمة من ليبيا من التوغل داخل المنطقة الحدودية العازلة على مستوى الساتر الترابي (وهي منطقة عسكرية).ويفصل الحدود التونسية بليبيا ساتر ترابي تم تشييده عام 2016 في عهد الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي؛ لمنع تسلل الإرهابيين.