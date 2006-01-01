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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ملياردير أمريكي يتبرع بـ 3 مليارات دولار للمؤسسات الخيرية

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 10:42 م
الملياردير الأمريكي
الملياردير الأمريكي وارن بافيت
محمد عمر
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أعلنت مؤسسة بيركشاير، اليوم الأربعاء، تبرع الملياردير الأمريكي وارن بافيت بـ 2.9 مليار دولار من أسهم مؤسسة بيركشاير هاثاواي لأربع مؤسسات خيرية عائلية ومؤسسة بيل وميليندا غيتس، ضمن خطته للتنازل عن ثروته.

وقالت بيركشاير في بيان الأربعاء إن هذا التبرع السنوي يعد الخامس عشر لبافيت وبلغ 15.97 مليون سهم من الفئة "ب" في مؤسسة بيركشاير، وذلك وفق قناة "CNBC" الأمريكية.

وأشارت القناة إلى أن هذا التبرع للمؤسسات الخيرية يرفع ما قدمه بافيت (90 عاما) لأكثر من 37.4 مليار دولار منذ بدأ التبرع بأسهم شركته بيركشاير عام 2006.

وأشارت المؤسسة إلى أنه سيتم تخصيص أربعة أخماس هذا التبرع لمؤسسة جيتس، ويُخصص الباقي لمؤسسة سوزان تومسون بافيت، التي تحمل اسم زوجة بافيت الأولى الراحلة ومؤسسات خيرية يديرها أبناؤه هوارد وسوزان وبيتر وهي مؤسسة هوارد جيه بافيت ومؤسسة شيروود ومؤسسة نوفو.

وكشفت مجلة فوربس، أمس الثلاثاء، عن أن ثروة بافيت تقدر بنحو 71.4 مليار دولار يحتل بها المركز السابع لأغنى أغنياء العالم، فيما حل جيف بيزوس، مؤسس أمازون، في المرتبة الأولى بثروة تبلغ 178.1 مليار دولار.

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