الإبراشي عن إزالة فيلا مسئول سابق بالبحر الأحمر: لا أحد فوق المحاسبة

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن إزالة فيلا لمسؤول سابق بالبحر الأحمر، يؤكد أن الدولة لا تفرق بين غني وفقير أو من له نفوذ من عدمه في تطبيق القانون، متابعا: "التطهير سيشمل الجميع ولا يوجد أحد فوق المحاسبة والمسئولية.. لا تميز بين صغير وكبير أو غني أو فقير، أو من لديه نفوذ أو مواطن بسيط".وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن محافظة البحر الأحمر أكدت قوة الدولة في تطبيق القانون اليوم بعدما نفذت قرار إزالة فيلا لمسئول سابق، مشددا على أن ذلك يجعل الجميع سواسية أمام القانون.