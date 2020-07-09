سعر اليورو اليوم الخميس 9-7-2020 فى البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم الخميس 9-7-2020 في البنوك المصرية

ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.



واستقر سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد ليسجل للشراء 17.97 جنيه وللبيع 18.14، وفي بنك بلوم سجل للشراء 17.98 جنيه وللبيع 18.14، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي فسجل للشراء 18.00 جنيهًا وللبيع 18.19، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 18.01 جنيه وللبيع 18.22.



أسعار اليورو اليوم وانخفض سعر اليورو اليوم في بنك مصر ليسجل للشراء 18.01 جنيه وللبيع 18.17، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 18.01 جنيه وللبيع 18.18، وفي بنك التنمية الصناعية فسجل للشراء 18.00 جنيهًا وللبيع 18.16، وفي البنك المركزي المصري فسجل للشراء 18.00 جنيهًا وللبيع 18.15، وفي العربي الأفريقي فسجل للشراء 18.00 جنيهًا وللبيع 18.19، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 17.99 جنيه وللبيع 18.16، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.00 جنيهًا وللبيع 18.16.



كما بلغ سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي للشراء 18.00 جنيهًا وللبيع 18.61، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل اليورو للشراء 18.00 جنيهًا وللبيع 18.16، أما في بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 17.98 جنيه وللبيع 18.15، وفي بنك إتش إس بي سي سجل للشراء 17.98 جنيه وللبيع 18.14، وفي بنك البركة سجل للشراء 17.98 جنيه وللبيع 18.28، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 17.97 جنيه وللبيع 18.13.



وفي المقابل استقر سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد ليسجل للشراء 17.97 جنيه وللبيع 18.14، وفي بنك بلوم سجل للشراء 17.98 جنيه وللبيع 18.14، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 18.00 جنيهًا وللبيع 18.19، أما في البنك الأهلي المصري فسجل للشراء 18.01 جنيه وللبيع 18.22.