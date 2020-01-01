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الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش الليبي: مستعدون لردع أي عدوان على سرت

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 08:26 م
المسماري
المسماري
محمد عمر
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أكد المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم الأربعاء، أن تركيا هي من تدير المعركة في ليبيا وحكومة فائز السراج ليست إلا دمية.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي، في تصريحات مساء اليوم، إنهم يتوقعون الهجوم في أي وقت على سرت ومستعدون لردع أي عدوان، وذلك وفق قناة "سكاي نيوز".

وأضاف: "كنت أتمني من الأمين العام للأمم المتحدة أن يذكر تركيا بالاسم في إدانته للحشود العسكرية المتصاعدة بالقرب من سرت".

وأشار المسماري، إلى أن النوايا التركية واضحة من أجل السيطرة على ليبيا، مؤكدا أن الجيش الوطني الليبي يرصد التحركات التركية في سرت والجفرة.

وكشف المسماري، عن أن تركيا تريد الوصول إلى منطقة الهلال النفطي من أجل السيطرة على ليبيا، حيث تقوم تركيا بقيادة المعركة والتحشيد للهجوم على مدينة سرت.

وأكد المسماري، أن تركيا تبسط سيطرتها على غرب ليبيا بالكامل، وتعمل على دعم الميليشيات للوصول إلى الجنوب الغربي، مشيرا إلى أن المعركة الحقيقية بين الشعب الليبي والغزاة الأتراك.

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