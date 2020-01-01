اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: وصول مصر لعلاج «مجرد شائعة»

قالت الدكتورة جيهان العسّال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن منظمة الصحة العالمية كانت تصدر قرارات متعارضة بشأن عقارات بروتوكول علاج الفيروس التاجي، موضحة أن عقار هيدروكسي كلوروكين مازال موجودًا في بروتوكول العلاج، ونتائجه كانت جيدة على المصابين في مصر.وأضافت العسال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، مساء الأربعاء، أن الحديث حول أن مصر ستنتج عقارًا لفيروس كورونا ما هي إلا شائعات لا تعلم عنها أي شيء، لكن هناك العديد من الأبحاث على العديد من الأدوية تتم دراستها الآن، كما يتم اختبار أكثر من مصل، وسرير المريض هو مَن يحكم أي من الأدوية أكثر معالجة للفيروس، قاصدة بذلك أن تعافي المصاب بالأدوية المستخدمة هو الفيصل الآن.وأعربت عن عدم فهمها في الأمور السياسية وما يحدث من انسحاب أمريكا من منظمة الصحة العالمية، وكل ما يعنيها وتستطيع الحديث عنه هو الشأن الطبي فقط.