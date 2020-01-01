«صحة سوهاج»: جاهزون للكشف على مرشحي «الشيوخ» بدء من غد

أعلنت مديرية الشؤون الصحية، بمحافظة سوهاج، أنه تم تحديد مقر المجلس الطبي " الكومسيون "، الكائن بميدان الثقافة، ودار سلامة عبد الله، لتوقيع الكشف الطبي على المرشحين المحتملين لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك من الساعة الثانية عشر ظهر غد عقب انتهاء أعمال الكومسيون.وأشارت مديرية الصحة بسوهاج، إلى أنه يجب على كل مرشح أن يحضر معه " ملف أبيض ورقي، وصورة بطاقة رقم قومى سارية، و6 صور شخصية، وفيزا لدفع الرسوم المقررة"، مضيفة أن أعمال الكشف سوف تبدأ من غدا الخميس، وأنه يجب على كل متقدم للكشف أن يتبع كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد، وفى مقدمتها الكمامة والمطهر من أجل أمن وسلامة الجميع، بالإضافة إلى إتباع كافة التعليمات المنظمة لعملية الكشف داخل المكان المخصص لتوقيع الكشف الطبي.