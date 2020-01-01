قرر رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار عصام المنشاوي، اليوم الأربعاء، تعيين المستشار محمد عبد الكريم مديرا للتفتيش القضائي بالنيابة الإدارية، بحسب ما كشفت مصادر قضائية لـ"الدستور".وأحيل المستشار أحمد أبو دقه مدير التفتيش القضائي عضوالمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، للتقاعد في أول يوليو الجاري.