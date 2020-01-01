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الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكنيسة السورية: تركنا مصطلح الفقر ونتحدث اليوم عن البؤس

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 03:30 م
الأب بهجت قرقاش الفرنسيسكاني
الأب بهجت قرقاش الفرنسيسكاني
جرجس صفوت - مونيكا جرجس
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قال الأب بهجت قرقاش الفرنسيسكاني رئيس دير باب توما في دمشق، في سوريا: "يمكنني القول دون مبالغة أننا تركنا اليوم مصطلح الفقر خلفنا، ونتحدث اليوم عن البؤس".

وأضاف في تصريحات صحفية له: "ليس بسبب القتال فقط، ولا انتشار فيروس كورونا أيضا. لأنه بعد عشر سنوات من الحرب، تعرضت سوريا أيضا في الأشهر الأخيرة لأزمة اقتصادية خطيرة للغاية، تخسر الليرة السورية من قيمتها بسرعة. فقد كان الدولار الواحد قبل بضعة أشهر يعادل ما يقرب من ١٠٠٠ ليرة سورية، ويعادل اليوم ٣٢٠٠ ليرة.. لذا فقد تضاعفت الأسعار أكثر من ثلاث مرات. وبالتالي فإن صعوبة شراء الغذاء والسلع الأساسية تجعل من المستحيل على السكان المحليين العودة إلى الحياة الطبيعية في هذا الوقت".

وتابع: "لذلك سيتعين على رب العائلة اليوم، أن يعمل لمدة شهر كامل، حتى يتمكن من شراء ٢ كيلوغرام من اللحم. وسيضطر إلى العمل لمدة عام كامل، حتى يتمكن من دفع الرسوم المدرسية لطفل واحد. نذهب اليوم إلى البيوت ونجد أشخاصا ليس لديهم ما يكفي لإطعام أنفسهم".

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