«ماكنزى» بعد لقاء «عون»: أمريكا مستمرة فى دعم جيش لبنان

أكد الجنرال كينيث ماكنزي، قائد المنطقة المركزية الوسطى في الجيش الأمريكي بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون، استمرار دعم الولايات المتحدة للجيش اللبناني.من جهته، شدد عون على ضرورة تطوير التعاون العسكري بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية.بدورها، أعلنت السفارة الأمريكية لدى لبنان، عن أن الجنرال ماكنزي، أجرى زيارة ليوم واحد إلى لبنان اجتمع خلالها بالرئيس عون في قصر بعبدا، حيث أكد مجددا أهمية الحفاظ على أمن واستقرار لبنان وسيادته، مشددا على الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والجيش اللبناني.وبحسب بيان السفارة، فقد رافق الجنرال ماكنزي مسئولو وضباط المنطقة المركزية الوسطى، بالإضافة إلى السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا والملحق العسكري الأمريكي روبرت ماين.