التحقيق مع صاحب مخبز اختلس 500 ألف جنيه من الدعم بالسلام

تباشر نيابة السلام لجزئية، اليوم الأربعاء، التحقيق مع صاحب مخزن؛ لبيع الخبز البلدي؛ لاتهامه بالتلاعب واختراق نظام التشغيل وإثبات عمليات بيع وهمية وبيع الدقيق في السوق السوداء.كانت تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين من ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدي، بتهمة التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف وهمية وبصفة يومية، وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعه في السوق السوداء، وتحصله على مبلغ نصف مليون جنيه بدون وجه حق.وحرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.