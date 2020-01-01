استعجال التحريات فى انتحار طفل فى المطرية

استعجلت نيابة المطرية الجزئية، تحت إشراف المستشار أحمد عز المحامي العام، اليوم الأربعاء، تحريات المباحث الجنائية في انتحار طفل بسبب الألعاب الإلكترونية.كانت النيابة فتحت تحقيقا في الواقعة واستمعت لأقوال والدة الطفل التي كشفت عن أن نجلها اعتاد على ممارسة الألعاب على الهاتف المحمول، ولكن خلال الفترة الأخيرة بدأت تظهر عليه ملامح الانعزال حتى قام بالانتحار شنقا داخل الشقة.وكشفت تحقيقات النيابة عن أنه تلقي ضباط مباحث قسم شرطة المطرية إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بالعثور على جثة طفل مشنوقا داخل منزله.وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة "م. ع" طفل في بداية العقد الثاني من عمره، مدلي من سقف الغرفة محل إقامته، وبسؤال أسرته أكدت قيامه بالانتحار شنقًا بسبب قيامه بتحدي الشنق الموجود على أحد التطبيقات.