إصابات كورونا تصل إلى 32.3 ألف في سويسرا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في سويسرا إلى 32 ألفا و369 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأربعاء، بتوقيت زيورخ (0530 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في سويسرا جراء الفيروس وصلت إلى 1966 حالة، وتعافى 29 ألفا و300 من المصابين حتى الآن.ومر نحو 19 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد.