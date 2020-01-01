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الأربعاء 08 يوليه 2020 الموافق 17 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عادل عبده: مسرح محمد عبد الوهاب يستقبل الفرق الفنية منتصف يوليو

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 07:42 ص
المخرج عادل عبده
المخرج عادل عبده
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أكد المخرج عادل عبده، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، أن مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية سيستقبل الفرق والعروض الفنية منتصف يوليو الجاري.

وقال عبده، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، إن مسرح محمد عبد الوهاب جاهز لاستقبال الفرق والعروض الفنية بعد اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لذلك.

وأضاف أن مسرح محمد عبد الوهاب، تضمن صيانة واجهة خشبة المسرح وتغطية أرضيتها من الأمطار، وإحلال وتجديد اللوحة الرئيسة للتحكم في الكهرباء العمومية، وعمل منظومة تأمين وحماية للإنذار الآلي التلقائي لكافة مرافق وأرجاء المسرح، وتطهير بيارات الصرف الصحي والممرات، لرفع كفاءة البنية التحتية للمسرح.

وأوضح أنه سيتم وضع لوحات إرشادية للعاملين والجمهور للمحافظة على التباعد وضرورة الالتزام بالتعقيم وارتداء الكمامة، مع فتح أبواب مسارح للجمهور، مؤكدا على ضرورة توافر كميات كبيرة من أدوات التعقيم بمداخل دورات المياه، مع مراعاة النظافة والتعقيم كل ساعة، لسلامة ولصحة العاملين والجمهور.

وفيما يتعلق بإعادة افتتاح السيرك القومي، أعرب الفنان عادل عبده عن سعادته لافتتاح السيرك القومي، مؤكدا أنه اتخذ كافة الإجراءات الاحترازية التي من شأنها حماية كافة العاملين والفنانين والجماهير من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح أن من أهم الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم اتخاذها هي استقبال 25 % من الطاقة الاستيعابية للسيرك، ووضع أجهزة التعقيم الذاتي على بوابات الدخول، وإجراء عمليات قياس الحرارة، والالتزام بمسافات التباعد الآمنة، وكذلك التطهير الشامل للمنشأة، إلى جانب توزيع مطبوعات إرشادية توعوية على الزائرين، وتشكيل لجان لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات.

وذكر أن البرنامج الفني للسيرك القومي يتضمن عددا من الفقرات الفنية والاستعراضية ومنها الطوق الهوائي، والميزان الطائر، والخناجر، والكورة الشقية، والكلاب البوبي، والكرابيك، التيابلو، والجنجلير، والبسكليت، والمهرج، والساحر، والثعابين، والتوازن، وغيرها من الفقرات الممتعة، إلى جانب فقرة الوحوش المفترسة التي تقدمها الفنانة لوبا الحلو.

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