لجنة مواجهة كورونا: نتوقع انخفاض أعداد الإصابات الفترة المقبلة

قالت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس لجنة مواجهة كورونا بوزارة الصحة، إن أرقام الإصابات بالمرض بدأت في التناقص بعد أن كانت مستقرة عند أعداد أعلى خلال الفترة الماضية.وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبوبكر، ببرنامج "كل يوم"، أن غالبية الحالات تعالج في المنزل في الوقت الحالي ونسب الشفاء بدأت تتضاعف والنتائج كلها ما زالت مبشرة، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم بتحليل نسب الوفيات من حيث الأمراض المصاحبة والسن، وهل يتناسب معدل الوفاة مع المعدلات العالمية أم لا.وواصلت: "نحمد الله أنه بعد قرار الفتح لم تحدث انتكاسة وكانت الأمور مستقرة قبل قرار الفتح وقرار الفتح لم يكن معيارًا والمقياس الأساسي كان التزام الناس، عندما قارنا بين الدول التي فتحت والدول التي لم تفتح لم نجد فارقًا، ومن المنتظر أن يقل الانخفاض في أعداد الإصابات الفترة المقبلة".