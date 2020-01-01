الأنبا إيلاريون ينفي إصابته بكورونا

نفى الأنبا إيلاريون أسقف عام كنائس غرب الإسكندرية إصابته بفيروس كورونا المستجد، قائلا «أود أن أطمئن الجميع وأساقفة الكنيسة على حالتي الصحية، ولم أتعرض للإصابة بفيروس كورونا كما تداول البعض».وقال نيافته خلال تصريحات للقناة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية: «أشكر جميع من حاول الاطمئنان على صحتي، فهي بحالة جيدة.. اطمئن جميع شعب كنائس غرب الإسكندرية إنني بخير.. ربنا يبعد هذا الوباء عن العالم، ويشفي جميع المرضى الذين يعانون من وباء كورونا».