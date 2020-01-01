قناة لوجوس تبث الاجتماع الأسبوعي لأسقف أسيوط

بثت قناة لوجوس القبطية مساء اليوم، فعاليات الاجتماع الإسبوعي للأنبا يؤانس أسقف أسيوط بمقر المطرانية دون حضور.ويحرص نيافته على إلقاء عظة روحية أسبوعيا مع استمرار تعليق الأنشطة الكنسية للحد من التجمعات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، "صوم الرسل" الذي يستمر أكثر من شهر، وينتهي في 12 يوليو المقبل؛ بعيد الرسولين بطرس وبولس الرسول، ويدخل الأقباط في هذا الصوم تخليدًا لذكرى بدء تلاميذ المسيح التبشير برسالته بين الأقاليم المختلفة، وينتهي بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس، والذي يحل في 12 يوليو المقبل، وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا.